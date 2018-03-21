В Рийгикогу внесен законопроект об отказе от перехода на летнее время
21 марта 2018 г., 21:14
23 депутата парламента от различных фракций инициировали законопроект с целью отказаться от перехода на летнее время в Эстонии и Евросоюзе в целом.
Это означает, что Рийгикогу предложит правительству поддержать резолюцию Европейского парламента, также поддержавшего отмену перехода на летнее время, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Согласно регламенту, правительство должно начать консультации по этому вопросу с Европейской комиссией.
Напомним, в нынешнем году Эстония переходит на летнее время в ночь на 25 марта.