В Рийгикогу внесен законопроект об отказе от перехода на летнее время

Это означает, что Рийгикогу предложит правительству поддержать резолюцию Европейского парламента, также поддержавшего отмену перехода на летнее время, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Согласно регламенту, правительство должно начать консультации по этому вопросу с Европейской комиссией.