среда, 21 марта 2018 г.
"Побежав за антироссийской риторикой Терезы Мэй, мы поднесли спичку к фитилю" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Рийгикогу внесен законопроект об отказе от перехода на летнее время

В Рийгикогу внесен законопроект об отказе от перехода на летнее время

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Переход на летнее время.

ФОТО: Pm

23 депутата парламента от различных фракций инициировали законопроект с целью отказаться от перехода на летнее время в Эстонии и Евросоюзе в целом.

Это означает, что Рийгикогу предложит правительству поддержать резолюцию Европейского парламента, также поддержавшего отмену перехода на летнее время, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Согласно регламенту, правительство должно начать консультации по этому вопросу с Европейской комиссией.

Напомним, в нынешнем году Эстония переходит на летнее время в ночь на 25 марта.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ