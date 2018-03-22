В Таиланде в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 19 человек

Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. После столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся. Грузовик также вынесло с дороги на обочину после удара, пишет Newsru.com.

По предварительным данным, автобус, который ехал в сторону провинции Сакон Накхон, по непонятным пока причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

В автобусе находились 50 человек. 15 пассажиров погибли на месте, еще четверо скончались в больнице.