Трамп ответил на критику из-за поздравлений Путину

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама также ему звонил). Фейковые СМИ сошли с ума, потому что они хотят, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы! Уживаться с Россией (и другими) - это хорошо, а не плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также высказал мнение, что "они" могут помочь "решить проблемы" с Северной Кореей, Сирией, Украиной, "ИГ", Ираном и даже с предстоящей гонкой вооружений. Трамп напомнил, что попытки наладить контакт с Россией предпринимались ранее Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой, и Хиллари Клинтон, но им не хватило "энергии или химии". Трамп также призвал к "миру через силу".

Ранее стало известно, что Дональд Трамп поздравил Путина с победой на выборах вопреки рекомендациям своих советников. Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников, советники по нацбезопасности представили Трампу несколько написанных от руки материалов, содержащих пометки с указанием основных тем разговора с Путиным. По информации газеты, на рекомендациях большими буквами было написано "не поздравлять". Кроме того, помощники Трампа рекомендовали президенту затронуть в разговоре со своим российским коллегой тему отравления в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. The Washington Post пишет, что неясно, читал ли их Трамп вообще.