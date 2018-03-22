Трамп ответил на критику из-за поздравлений Путину

Президент США Дональд Трамп ответил на критику в свой адрес после того, как он поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, пишет DW.com.
"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама также ему звонил). Фейковые СМИ сошли с ума, потому что они хотят, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы! Уживаться с Россией (и другими) - это хорошо, а не плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Он также высказал мнение, что "они" могут помочь "решить проблемы" с Северной Кореей, Сирией, Украиной, "ИГ", Ираном и даже с предстоящей гонкой вооружений. Трамп напомнил, что попытки наладить контакт с Россией предпринимались ранее Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой, и Хиллари Клинтон, но им не хватило "энергии или химии". Трамп также призвал к "миру через силу".
Ранее стало известно, что Дональд Трамп поздравил Путина с победой на выборах вопреки рекомендациям своих советников. Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников, советники по нацбезопасности представили Трампу несколько написанных от руки материалов, содержащих пометки с указанием основных тем разговора с Путиным. По информации газеты, на рекомендациях большими буквами было написано "не поздравлять". Кроме того, помощники Трампа рекомендовали президенту затронуть в разговоре со своим российским коллегой тему отравления в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. The Washington Post пишет, что неясно, читал ли их Трамп вообще.
I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.