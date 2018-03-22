В Вйимси 24-летняя женщина попала под машину на пешеходном переходе
22 марта 2018 г., 7:50
В среду, 21 марта, около 8.20 в волости Виймси на Рандвере-теэ произошла авария, в результате которой пострадал пешеход, сообщила пресс-служба полиции.
Инцидент имел место неподалеку от здания номер 15 по улице Сыпрузе-теэ. По предварительным данным, автомобиль Škoda Fabia, которым управляла 22-летняя женщина, выезжал с кругового перекрестка и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 24-летнюю женщину.
Медики оказали пострадавшей первую помощь на месте происшествия.