четверг, 22 марта 2018 г.
"Сам способ управления страной, который практикует Владимир Владимирович, заключается именно в непредсказуемости главных решений" Антон Алексеев
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Вйимси 24-летняя женщина попала под машину на пешеходном переходе

В Вйимси 24-летняя женщина попала под машину на пешеходном переходе

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Urmas Luik

В среду, 21 марта, около 8.20 в волости Виймси на Рандвере-теэ произошла авария, в результате которой пострадал пешеход, сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент имел место неподалеку от здания номер 15 по улице Сыпрузе-теэ. По предварительным данным, автомобиль Škoda Fabia, которым управляла 22-летняя женщина, выезжал с кругового перекрестка и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 24-летнюю женщину.

Медики оказали пострадавшей первую помощь на месте происшествия.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ