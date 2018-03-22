Звезда футбола вступил в ультраконсервативную партию, известную своими гомофобными взглядами
22 марта 2018 г., 7:51
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав Бразильской республиканской партии, передает бразильская Diario Sport
Это партия ультраконсервативного толка с уклоном в евангелический популизм.
Ее основные тезисы: защита традиционных семейных ценностей, противодействие абортам.
Лидеры партии также выступают против гомосексуальных браков и за принудительное лечение гомосексуальности.
Как сообщалось, Роналдиньо, скорее всего, будет выдвигаться от округа Бразилии на парламентских выборах следующего года – в качестве кандидата в Сенат или Национальный конгресс.