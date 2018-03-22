четверг, 22 марта 2018 г.
"Побежав за антироссийской риторикой Терезы Мэй, мы поднесли спичку к фитилю" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Звезда футбола вступил в ультраконсервативную партию, известную своими гомофобными взглядами

Звезда футбола вступил в ультраконсервативную партию, известную своими гомофобными взглядами

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: PAU BARRENA/AFP

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав Бразильской республиканской партии, передает бразильская Diario Sport

Это партия ультраконсервативного толка с уклоном в евангелический популизм.

Ее основные тезисы: защита традиционных семейных ценностей, противодействие абортам.

Лидеры партии также выступают против гомосексуальных браков и за принудительное лечение гомосексуальности.

Как сообщалось, Роналдиньо, скорее всего, будет выдвигаться от округа Бразилии на парламентских выборах следующего года – в качестве кандидата в Сенат или Национальный конгресс.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ