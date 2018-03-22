Звезда футбола вступил в ультраконсервативную партию, известную своими гомофобными взглядами

Это партия ультраконсервативного толка с уклоном в евангелический популизм.

Лидеры партии также выступают против гомосексуальных браков и за принудительное лечение гомосексуальности.

Как сообщалось, Роналдиньо, скорее всего, будет выдвигаться от округа Бразилии на парламентских выборах следующего года – в качестве кандидата в Сенат или Национальный конгресс.