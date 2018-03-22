Март Лаар может во второй раз возглавить совет Банка Эстонии

В четверг в студии радиостанции Vikerraadio Кальюлайд перечислила сильные стороны Марта Лаара: «Председателем совета Банка Эстонии является человек, который дважды был премьер-министром, он является лауреатом премии Фридмана, а также он сделал большой вклад в развитие эстонской экономики».