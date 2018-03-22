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Март Лаар может во второй раз возглавить совет Банка Эстонии

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ФОТО: SANDER ILVEST/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Президент Керсти Кальюлайд заявила, что в случае поддержки со стороны политиков, она выдвинет кандидатуру Марта Лаара на второй срок в качестве председателя совета Банка Эстонии, пишет Postimees со ссылкой на новостной портал ERR.

В четверг в студии радиостанции Vikerraadio Кальюлайд перечислила сильные стороны Марта Лаара: «Председателем совета Банка Эстонии является человек, который дважды был премьер-министром, он является лауреатом премии Фридмана, а также он сделал большой вклад в развитие эстонской экономики».

На вопрос о том, готова ли она выдвинуть кандидатуру Марта Лаара при поддержке со стороны политиков, Кальюлайд ответила утвердительно.

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