Март Лаар может во второй раз возглавить совет Банка Эстонии
22 марта 2018 г., 8:07
В четверг в студии радиостанции Vikerraadio Кальюлайд перечислила сильные стороны Марта Лаара: «Председателем совета Банка Эстонии является человек, который дважды был премьер-министром, он является лауреатом премии Фридмана, а также он сделал большой вклад в развитие эстонской экономики».
На вопрос о том, готова ли она выдвинуть кандидатуру Марта Лаара при поддержке со стороны политиков, Кальюлайд ответила утвердительно.