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  • Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов не выйдет на свободу досрочно

Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов не выйдет на свободу досрочно

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Тюрьма.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

На этой неделе вступило в силу решение Тартуского уездного суда об отказе в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Артуру Айбетову, который отбывает срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского уездного суда Криста Тамм, Айбетов не стал оспаривать решение суда от 26 февраля, поэтому в среду, 21 марта, оно вступило в законную силу.

Несмотря на наличие у Айбетова формальных оснований для условно-досрочного освобождения, суд посчитал, что его досрочный выход на свободу не является оправданным.

В числе прочего суд учел тот факт, что в настоящий момент у Айбетова нет на свободе конкретного места жительства.

Против его досрочного освобождения выступили как тюрьма, так и прокурор.

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