Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов не выйдет на свободу досрочно

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского уездного суда Криста Тамм, Айбетов не стал оспаривать решение суда от 26 февраля, поэтому в среду, 21 марта, оно вступило в законную силу.

Несмотря на наличие у Айбетова формальных оснований для условно-досрочного освобождения, суд посчитал, что его досрочный выход на свободу не является оправданным.

В числе прочего суд учел тот факт, что в настоящий момент у Айбетова нет на свободе конкретного места жительства.