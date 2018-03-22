Для драки достаточно двоих

В Милан не приехали две пары-призеры ОИ в Корее: Меган Дюамель-Эрик Рэдфорд, а также чемпионы мира-2017 Суй Вэньцзин-Хань Цун, которых в этом году одолели травмы. Зато в строю в Милане первая и четвертая пара последней Олимпиады, которые вчера в последней разминке выясняли кто будет лидировать после короткой программы.

Российская пара Морозова-Тарасов откатала программу практически идеально, выполнив на максимальный уровень сложности все заявленные технические элементы. Судьи оценили их прокат в 81,29 балла, что на 0,34 балла хуже их личного рекорда, но все-таки не россиянам суждено было лидировать после первого дня соревнований: чемпионы ОИ-2018 Савченко и Массо перекрыли свой личный рекорд в короткой программе , показав сумму баллов 82,98. Ставшие третьими французы Ванесса Джеймс – Морган Сипре отстали от второго места, совсем рядом, менее чем в одном балле, с ними еще одна российская пара Забияко-Энберт.