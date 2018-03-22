Англичане боятся повторить судьбу Скрипаля

Футбольная ассоциация Англии беспокоится за футболистов сборной, которые приедут в Россию на ЧМ-2018, в связи с отравлением в Великобритании бывшего подполковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, сообщает The Sun.
Англичане привезут в Россию свои кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу, чай.
Все продукты будут проверять специально нанятые для этого повара.
Кроме того, главный тренер сборной Гарет Саутгейт намерен уделить еде особое внимание: он хочет убрать из рациона всю вредную пищу.
Ранее Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, высказывалась против как поездки футболистов на ЧМ, так и рядовых болельщиков, а сборная Англии попросила организаторов поставить шестиметровый забор вокруг базы в Зеленогорске, под Петербургом.