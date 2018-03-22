Англичане боятся повторить судьбу Скрипаля

Англичане привезут в Россию свои кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу, чай.

Все продукты будут проверять специально нанятые для этого повара.

Кроме того, главный тренер сборной Гарет Саутгейт намерен уделить еде особое внимание: он хочет убрать из рациона всю вредную пищу.