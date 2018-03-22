Эксперт по недвижимости: большое количество предложений притормозит рост цен

Большое количество новых квартир в Таллинне и Тарту не дает девелоперам возможности продолжать повышение цен, комментирует ситуацию на рынке эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк.
«Цены на недвижимость растут, но в том же темпе, что и зарплаты», - объяснил Тоомпарк. Цены на жилую площадь в настоящее время растут на 4-6% в год, а средней зарплаты составляет 5-7% в год. Покупательная способность остается сильной, поэтому активность на рынке недвижимости сохраняется».
Рост цен выставленных на продажу на портале KV.EE объектов жилой недвижимости по сравнению с прошлым годом отражает ценовой индекс KV.EE. Он вырос на 7,1% и составил в марте 95,0 пунктов. За этим повышением стоит большое количество новых квартир в Таллинне и продлившийся период продажи дорогих квартир класса люкс.