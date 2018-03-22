Эксперт по недвижимости: большое количество предложений притормозит рост цен

«Цены на недвижимость растут, но в том же темпе, что и зарплаты», - объяснил Тоомпарк. Цены на жилую площадь в настоящее время растут на 4-6% в год, а средней зарплаты составляет 5-7% в год. Покупательная способность остается сильной, поэтому активность на рынке недвижимости сохраняется».