К бойкоту ЧМ-2018 могут присоединиться Дания и Швеция, Сербия призвала очистить спорт от политики

Как сообщает РБК, глава пресс-службы МИДа Швеции Патрик Нильсен заявил, что власти еще не приняли решения о том, будет ли страна представлена "на политическом уровне" на ЧМ-2018.

В свою очередь, во внешнеполитическом ведомстве Исландии заверили, что национальная сборная примет участие в матчах чемпионата мира.

"Никаких разговоров о том, что команда бойкотирует чемпионат, не было, – заявил пресс-атташе министерства Свен Гвюдмарссон. - Правительство Исландии не принимало никаких решений по возможным мерам в связи с нападением в Солсбери, но будет следить за ситуацией и консультироваться с ближайшими соседями и союзниками."

Ранее отказались от поездки в Россию на открытие ЧМ-2018 высшее политическое руководство Великобритании и Польши. О присоединении к политическому бойкуоту думает и Дания.

МИД России, по славам официального представителя, Марии Захаровой, подтвердил неприезд британской делегации: " Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним - создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет? Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира.", - написала Захаровa в Фейсбуке.

Посол Сербии в РФ Славенко Терзич передал официальную позицию руководства Республики Сербия :«Не надо в спорт вмешивать политику, как это некоторые пытаются делать последние годы. От Сербии обязательно приедут представители на открытие чемпионата. А кроме того, не должен остаться без внимания матч Сербия—Бразилия в Москве. Поэтому сербские чиновники приедут в Россию летом, но кто именно, сказать точно пока не могу», — передает слова Терзича news.ru.

Те, кто присоединился к бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года, наказывают только самих себя, заявил вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

По его словам, турнир будет организован на таком уровне, что его можно будет назвать лучшим чемпионатом мира.

«Мы ждём всех. Если несколько человек не хотят приезжать, это их дело», — цитирует Дворковича РИА Новости.

Он добавил, что, как показывает история, бойкоты ничем хорошим не заканчивались и вообще Россия старается сделать так, чтобы все гости мундиаля получили от мероприятия «огромное удовольствие».

Вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что чемпионат мира-2018 ничего не потеряет, если летом в Россию не приедут власти Великобритании или Польши. Симонян отметил, что на выступлении сборной Англии бойкот официального Лондона никак не скажется, так как Терезу Мэй наставник англичан Гарет Саутгейт на поле не выпустит: