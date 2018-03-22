четверг, 22 марта 2018 г.
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Bидео

Видео: куда ведет спрятанная в кухонном шкафу лестница?

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ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Совершенно обыкновенная кухня скрывает в своих недрах абсолютно неожиданное помещение, пишет портал Kodu со ссылкой на thekitchn.com. 

Видео, которым поделились в социальных сетях сотни тысяч пользователей, было снято еще в 2014 году маклером, случайно обнаружившим лестницу, спрятанную в кухонном шкафу. 

Осматривая взятый на продажу дом, маклер обратил внимание, что один из шкафов отличается от остальной кухонной мебели своим внешним видом и размерами. Открыв дверцу, он обнаружил еще более удивительную вещь: лестницу, ведущую не просто в подвал, а в грамотно обоудованный винный погреб. Правда, тот оказался пустым, но как здорово придумано! 

Смотрите видео!

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