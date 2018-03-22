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  • Экс-глава ЦРУ объяснил поздравление Трампа коллеге в Кремле страхом перед компроматом

Экс-глава ЦРУ объяснил поздравление Трампа коллеге в Кремле страхом перед компроматом

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ФОТО: MOLLY RILEY/AFP

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан предположил, что РФ располагает компроматом на Дональда Трампа. Бреннан известен как критик президента США, пишет DW.com.

У России может быть компрометирующая информация о президенте США Дональде Трампе. Об этом заявил в четверг, 22 марта, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, чьи слова приводит The New York Times. В ответ на вопрос, может ли Трамп бояться российского президента Владимира Путина, Бреннан предположил, что у российской стороны "может быть что-то лично на него". "У русских, я думаю, был большой опыт работы с Трампом, и они знают что-то, что могло бы его разоблачить", - добавил он.

В 2016 году, когда Бреннан возглавлял ЦРУ, появилось некое досье, в котором утверждалось, что у россиян есть компромат на Трампа. Газета утверждает, что если и существуют в США нынешние или бывшие официальные лица, которые знают, насколько правдива информация в этом досье, то Бреннан будет одним из них. Мнение Бреннана было опубликовано на следующий день после того, как Дональд Трамп, вопреки рекомендациями своих советников, поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ. Этот разговор вновь поднял вопрос о взаимоотношениях Трампа с Россией, отмечает издание.

Бреннан известен острой критикой в адрес Трампа. 17 марта экс-глава ЦРУ в ответ на высказывание Трампа, в котором президент США одобрил увольнение заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, написал на своей странице в Twitter: "Когда в полной мере станут известны ваша продажность, моральная развращенность и и политическая коррупция, вы займете свое законное место как позорный демагог в мусорной корзине истории. Вы можете сделать козлом отпущения Маккейба, но Америку вам не разрушить. Америка победит вас".

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