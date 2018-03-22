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Полиция опубликовала видео смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber

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ФОТО: Tempe politsei

Полиция американского города Темпе, штат Аризона, обнародовала видеозапись ДТП, в результате которого беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину, переходившую дорогу.

На кадрах с видеорегистратора видно, что авария произошла в темное время суток на слабо освещенном участке трассы. Женщина, переходя дорогу с велосипедом, попадает под колеса Uber. Во второй части видео показаны события внутри салона автомобиля. Из них ясно, что в машине во время ДТП был водитель — женщина. В беспилотных автомобилях на этапах тестирования водители обычно находятся в салоне, вмешиваясь в управление лишь в исключительных случаях, пишет РБК.

«Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна», — говорится в сообщении полиции.

Данная авария стала первым ДТП с участием беспилотных автомобилей, в котором погиб пешеход. Компания Uber признала, что авария произошла во время тестирования машины в этом городе. За рулем на всякий случай находился водитель.

В связи с происшествием Uber приостановила тестирование беспилотных автомобилей в Аризоне, Питтсбурге, Сан-Франциско и канадском Торонто. Компания выразила соболезнование в связи с гибелью женщины и пообещала полное содействие в расследовании.

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