Полиция опубликовала видео смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber

На кадрах с видеорегистратора видно, что авария произошла в темное время суток на слабо освещенном участке трассы. Женщина, переходя дорогу с велосипедом, попадает под колеса Uber. Во второй части видео показаны события внутри салона автомобиля. Из них ясно, что в машине во время ДТП был водитель — женщина. В беспилотных автомобилях на этапах тестирования водители обычно находятся в салоне, вмешиваясь в управление лишь в исключительных случаях, пишет РБК.