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В Дублине горит 15-этажное здание

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ФОТО: Brian Lawless/PA Wire/PA Images/Scanpix

В Дублине горит 15-этажное здание, в котором в том числе расположена гостиница. Пожар тушат по меньшей мере 60 спасателей.

Людей из здания эвакуировали, по данным Спасательного центра, сообщений о пострадавших нет.

Как сообщает Би-би-си, в здание также селили бездомные семьи. Однако, по имеющейся информации, во время пожара бездомных внутри не было.

По данным газеты Irish Times, на первых пяти этажах расположена гостиница, остальные занимают квартиры.

Пожар начался на 13 этаже, передает Би-би-си. Клиентов гостиницы переселили в находящийся рядом отель.

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