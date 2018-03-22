В Дублине горит 15-этажное здание
22 марта 2018 г., 9:45
В Дублине горит 15-этажное здание, в котором в том числе расположена гостиница. Пожар тушат по меньшей мере 60 спасателей.
Людей из здания эвакуировали, по данным Спасательного центра, сообщений о пострадавших нет.
Как сообщает Би-би-си, в здание также селили бездомные семьи. Однако, по имеющейся информации, во время пожара бездомных внутри не было.
Several units of Dublin Fire Brigade are tackling the blaze at Ballymun’s Metro Hotel pic.twitter.com/iGKhkQEHYq— RTÉ News (@rtenews) March 21, 2018
По данным газеты Irish Times, на первых пяти этажах расположена гостиница, остальные занимают квартиры.
Пожар начался на 13 этаже, передает Би-би-си. Клиентов гостиницы переселили в находящийся рядом отель.