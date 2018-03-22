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Таллиннский муниципальный магазин LIPO временно закроют

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ФОТО: Albert Truuväärt

Расположенный на улице Пунане в столичном районе Ласнамяэ муниципальный магазин LIPO в начале апреля будет закрыт на две недели.

На последнем заседании районного совета Ласнамяэ был поднят вопрос о судьбе муниципального магазина и рынка. Старейшина управы Мария Юферева представила планы по развитию этих объектов.

По адресу Пунане, 48а планируется создать центр по оказанию продовольственной помощи, который будет состоять из Продуктового банка и муниципального магазина. Свою деятельность центр начнет в конце апреля, а в настоящее время ведется подготовительная работа.

Муниципальный магазин LIPO переедет из корпуса А здания по адресу Пунане, 48а в корпус С. Переезд в корпус с меньшей площадью позволит снизить расходы на его содержание. С 1 апреля магазин будет временно закрыт для проведения ремонтных работ. Открытие LIPO в новом корпусе запланировано на 16 апреля.

Согласно решению Таллиннской городской управы, с 25 апреля площадь А корпуса на Пунане, 48а (которую сейчас занимает муниципальный магазин LIPO) будет полностью отдана в аренду Таллиннскому продуктовому банку.

Кроме того, в ближайшее время будет принято решение по поводу рынка, который не выполняет своих задач и большую часть времени пустует. Управа Ласнамяэ инициировала опрос населения, в ходе которого планируется выяснить, заинтересованы ли жители Ласнамяэ в рынке, где он должен находиться и какие товары предлагать. Опрос проводится до 6 апреля.

«Согласно первоначальным данным опроса, жители Ласнамяэ хотят, чтобы в разных частях района были бы мини-рынки, которые предлагают сезонные фрукты и овощи, а также другие товары. Но окончательные результаты опроса будут обнародованы в мае», - отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

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