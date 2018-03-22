Эстонское бюро недвижимости LAAM Kinnisvara объявило о продаже квартир за криптовалюту

За последний год сфера криптовалюты стала очень популярна. О биткойне сегодня слышал каждый. Современное бюро недвижимости LAAM Kinnisvara идет в ногу со временем и предлагает приобрести новые квартиры за дигитальные деньги.

«За последние полгода по всему миру уже были выставлены на продажу десятки объектов недвижимости за биткойны. Мы хотели бы предложить такую возможность и своим клиентам. Конечно же, квартиры в новом объекте можно купить и традиционным методом за привычные всем евро», - прокомментировал данное заявление представитель LAAM Kinnisvara OÜ.

Maardukodu – это 12-этажный жилой дом, расположенный в тихом, спокойном и зеленом городе с развитой инфраструктурой.

В доме в общей сложности 44 квартиры, каждая из которых оборудована собственным балконом и имеет свою кладовую. Площадь двух-, трех- и четырехкомнатных квартир варьируется от 49,2 до 84,7 м2. Из окон квартир, начиная с четвертого этажа, открывается великолепный вид на залив Мууга. Главное достоинство квартир самых верхних этажей – практическое отсутствие городского шума и прекрасный панорамный вид на залив, за что их можно смело назвать пентхаусами.

Квартиры в жилом комплексе будут сданы с чистовой отделкой, включенной в цену, причем отделку можно выбрать из трех продуманных специалистами вариантов на любой вкус.