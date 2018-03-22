Google научит детей отличать фейковые новости от настоящих

В новом проекте примут участие крупные каналы asapSCIENCE и Smarter Every Day, число подписчиков которых составляет 7 и 5,5 млн соответственно. Первые ролики в рамках проекта планируется выпустить в ближайшие месяцы, а при желании к программе сервиса могут присоединиться и другие каналы, посвященные образованию и новостям, пишет Newsru.com.

Одной из причин создания программы стал ролик о школьнике, выжившем во время стрельбы во Флориде, пишет TJ . Многие пользователи назвали видео постановочным, а самого юношу сочли актером. Ролик попал в тренды YouTube, и сервису пришлось удалить его вручную.