Фото: квартира в Мустамяэ с яркими акцентами и веселой детской

Светлая и просторная квартира с хорошей планировкой со вкусом оформлена. Интересно выглядит кухня, состоящая как бы из двух частей - белой и черной.

ФОТО: KV.EE

Ярким цветовым акцентом стала необычная для кухни красная люстра, перекликающаяся с малиновыми стульями.

ФОТО: KV.EE

Отделанная деревянными панелями спальня выглядит очень современно, а яркие обои на прикроватной стене, заходящие на потолок и обрамленные темными панелями со встроенными светильниками придают комнате необычный вид.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Кроме кухонной мебели в цену квартиры входит и необычный встроенный шкаф для одежды. Его необычность заключается в отсутствии дверей, что держит хозяев в тонусе и не позволяет захламлять его разбросанными или кое-как сваленными вещами. Неплохая идея, между прочим!

ФОТО: KV.EE

Фотообои в детской создают радостное настроение. Их можно бесконечно рассматривать, находя на стене все новые и новые машинки. Наверняка обитатель комнаты с удовольствием эти занимается.

ФОТО: KV.EE

Дом, в котором находится квартира, полностью реновирован.