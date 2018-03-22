Фото: квартира в Мустамяэ с яркими акцентами и веселой детской

Трехкомнатная квартира площадью 67 м² находится на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Сютисте.
Светлая и просторная квартира с хорошей планировкой со вкусом оформлена. Интересно выглядит кухня, состоящая как бы из двух частей - белой и черной.
Ярким цветовым акцентом стала необычная для кухни красная люстра, перекликающаяся с малиновыми стульями.
Отделанная деревянными панелями спальня выглядит очень современно, а яркие обои на прикроватной стене, заходящие на потолок и обрамленные темными панелями со встроенными светильниками придают комнате необычный вид.
Кроме кухонной мебели в цену квартиры входит и необычный встроенный шкаф для одежды. Его необычность заключается в отсутствии дверей, что держит хозяев в тонусе и не позволяет захламлять его разбросанными или кое-как сваленными вещами. Неплохая идея, между прочим!
Фотообои в детской создают радостное настроение. Их можно бесконечно рассматривать, находя на стене все новые и новые машинки. Наверняка обитатель комнаты с удовольствием эти занимается.
Дом, в котором находится квартира, полностью реновирован.
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