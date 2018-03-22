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Фото: квартира в Мустамяэ с яркими акцентами и веселой детской

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ФОТО: KV.EE

Трехкомнатная квартира площадью 67 м² находится на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Сютисте. 

Светлая и просторная квартира с хорошей планировкой со вкусом оформлена. Интересно выглядит кухня, состоящая как бы из двух частей - белой и черной. 

ФОТО: KV.EE

Ярким цветовым акцентом стала необычная для кухни красная люстра, перекликающаяся с малиновыми стульями. 

ФОТО: KV.EE

Отделанная деревянными панелями спальня выглядит очень современно, а яркие обои на прикроватной стене, заходящие на потолок и обрамленные темными панелями со встроенными светильниками придают комнате необычный вид. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Кроме кухонной мебели в цену квартиры входит и необычный встроенный шкаф для одежды. Его необычность заключается в отсутствии дверей, что держит хозяев в тонусе и не позволяет захламлять его разбросанными или кое-как сваленными вещами. Неплохая идея, между прочим!

ФОТО: KV.EE

Фотообои в детской создают радостное настроение. Их можно бесконечно рассматривать, находя на стене все новые и новые машинки. Наверняка обитатель комнаты с удовольствием эти занимается. 

ФОТО: KV.EE

Дом, в котором находится квартира, полностью реновирован.

С другими фотографиями и технической информацией можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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