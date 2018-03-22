Elektrilevi добивается снижения цены сетевой услуги

Снизить стоимость сетевых услуг позволяют рост объема потребления, благоприятные процентные ставки и рост эффективности Elektrilevi, то есть экономия постоянных расходов. На цене также отражается установка дистанционных счетчиков и стабилизировавшиеся тем самым объемы инвестиций, сообщил Elektrilevi.

На основании представленных материалов департамент конкуренции проведет предварительный анализ расходов и доходов Elektrilevi, вслед за чем Elektrilevi подаст департаменту ходатайство о снижении цен. «Поэтому сегодня пока нельзя говорить об окончательных суммах, но мы прогнозируем, средняя цена может понизиться примерно на восемь процентов», - сказал директор Elektrilevi в сфере бизнес-развития Прийт Трейял и добавил, что изменение цен не будет одинаковым для всех пакетов.

По прогнозам, новая цена вступит в силу в начале 2019 года. Прейскуранты должны быть обнародованы не позднее чем за три месяца до изменения цен.

В 2017 году средняя цена на сетевые услуги для клиентов Elektrilevi сократилась в результате двух снижений в общей сложности примерно на девять процентов.

При этом на цену благоприятно повлияла также зависящая от размера главного предохранителя постоянная плата, то есть изменившееся в прошлом году формирование цен. «За последний год мы отказались от трех процентов не использовавшейся сетевой мощности и расторгли более 1000 сетевых договоров в местах, где не было потребления электричества. Благодаря этому Elektrilevi больше не должен содержать и обновлять не использовавшийся сетевой ресурс. Таким образом, постоянная плата уже произвела полезный для потребителей сетевых услуг в целом эффект», - отметил Трейял.