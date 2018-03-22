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Президент Латвии все-таки поздравил Путина с победой на выборах

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Президент Латвии Раймондс Вейонис.

ФОТО: wikipedia

Согласно принятой дипломатической практике, президент Латвии Раймонд Вейонис отправил письменное поздравление президенту России Владимиру Путину, проинформировали в пресс-службе президента.

В поздравлении Путину глава Латвии пожелал, чтобы работа президента России способствовала благополучию всего российского народа, а также выразил надежду на благоприятное для обеих сторон развитие соседских отношений между Латвией и Россией, пишет Rus.TVNET.

Сегодня после встречи с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом Вейонис сказал журналистам, что решение о поздравлении какого-либо избранного должностного лица каждое государство принимает самостоятельно.

«Государство решает это на основании заключений международных организаций о том, не было ли в процессе выборов каких-то нарушений», - пояснил он.

С переизбранием президента Путина уже поздравили лидеры ряда стран, в том числе президенты Китая, США и Эстонии.

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