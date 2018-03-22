Президент Латвии все-таки поздравил Путина с победой на выборах

В поздравлении Путину глава Латвии пожелал, чтобы работа президента России способствовала благополучию всего российского народа, а также выразил надежду на благоприятное для обеих сторон развитие соседских отношений между Латвией и Россией, пишет Rus.TVNET.

Сегодня после встречи с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом Вейонис сказал журналистам, что решение о поздравлении какого-либо избранного должностного лица каждое государство принимает самостоятельно.

«Государство решает это на основании заключений международных организаций о том, не было ли в процессе выборов каких-то нарушений», - пояснил он.