Виталий Мутко: "Родченков предлагал компромат на англичан и канадцев, а потом начал врать про Россию"

По словам Мутко, Родченков никак не был связан с какими-то секретными разработками. В противном случае на него мог быть наложен запрет на выезд из России, как на лицо обладающее сведениями составляющими гостайну: "Мы открытая и свободная страна, из многих областей у нас люди эмигрируют. Сами подумайте: если бы человек был погружен в какую-то секретную программу, то он никуда бы не уехал и точно имел бы ограничения. Факт отъезда Родченкова говорит только о том, что ни в какой программе он не участвовал. Этот человек занимался своими делами и собственным обогащением. Мир спорта очень замкнут. Человек работал за границей, состоял в разных спортивных организациях, в штабах по подготовке спортсменов. Родченков – крупный специалист, которого все использовали, когда речь заходила об антидопинге. «Кому звонить? – Конечно же ему». Вот откуда у него огромные переписки со всеми. В итоге оказалось, что человек копил информацию, вёл какие-то дневники."

По словам первого вице-премьера правительства РФ отъезд Родченкова никак не связан с гибелью двоих работников РУСАДА, причем в момент своего увольнения Родченков предлагал Мутко якобы компромат на английских и канадцких спортсменов, которые могли употреблять, в массовом порядке, допинг :"Уехал он еще до случаев с Камаевым и Синевым. Как это могло его испугать, если он уже был в Америке?

А уволил его я. Пригласил и сказал: «Спасибо большое за работу, но работа комиссии выявила нарушения. Нам рекомендовали провести кадровые изменения. Я вынужден вас уволить». Никто не собирался его выкидывать на улицу! А что он начал говорить? «Зря вы меня увольняете, мы взорвем эти ВАДА и МОК, у меня на них все есть». Рассказывал, что знает, как канадцы победили в Ванкувере, британцы в Лондоне. Я его остановил, сказал, что никакой войны нам не нужно.огда я все рассказал президенту WADA Крэйгу Риди. Сейчас он играет в непонимание, но тогда в присутствии других людей он мне сказал: «Спасибо за информацию, но Родченков для нас недобросовестный свидетель, мы его даже слушать не будем». Это же написал Паунд в первом докладе: Родченков – лжец и человек, который дискредитировал себя, манипулировал с допинг-пробами за деньги, мы его слушать не будем. И что в итоге? Как в сказке: искупался герой в котлах и стал добрым молодцем. Так и Родченков вдруг в честного свидетеля превратился."