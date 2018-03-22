Лаури Хуссар: кто убил Элейн Херцберг?

Бриджет Дрисколл погибла в 1896 году, став первым человеком, чья жизнь окончилась под колесами автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Элейн Херцберг стала первым человеком, попавшим под самоуправляемый автомобиль. Это несчастье произошло в американском штате Аризона всего пять дней назад. Полицейское дознание должно выяснить, кто в данном случае виноват – человек или машина.

Одно ясно, в момент аварии автомобилем управлял искусственный интеллект, транспортное средство не остановилось после столкновения ни на секунду, но и пешеход переходил дорогу, ведя велосипед, в непредусмотренном для этого месте. Несколько обобщая, можно сказать, что Херцберг стала жертвой искусственного интеллекта. Если, конечно, робота признают виновным в этой истории.

До сих пор мы привыкли думать, что искусственный интеллект – это нечто простое и невинное, что должно облегчить нашу повседневную жизнь и всячески нам помогать. По большей части о сопутствующих этому проблемах и опасностях в обществе при этом не говорят. Делегирование ответственности по важным и жизненно важным вопросам компьютеру требует четкой позиции по различным этическим и юридическим аспектам. В Эстонии соответствующее законодательство только начинает возникать, на то, чтобы его одобрить и применить, могут уйти годы.

В 1942 году фантаст Айзек Азимов сформулировал закон роботики, который предусматривал, что робот не должен своей деятельностью или бездействием приносить вред человеку и человечеству. Азимов считал, что робот должен подчиняться приказам человека, но при этом защищать себя. Правда, знаменитый писатель отмечал, что робот может защищаться лишь в том случае, если это не будет противоречить предшествующему принципу.

Азимов излишне сосредоточился на вопросах, касающихся существования робота и человека. Сейчас, когда мы уже столкнулись с примитивным, но быстро развивающимся искусственным интеллектом, все, что связано с контролем над ним, по-прежнему остается важным, однако прибавилось множество практических тем. В том числе необходимо найти ответы на вопросы о том, как роботы влияют на производительность труда и рабочие места, чем будет заниматься и зарабатывать на хлеб человек, когда роботы займут его рабочее место. В нашей сфере деятельности, журналистике, искусственный интеллект тоже уже опубликовал первые примитивные статьи. Ничего особенного, но, по словам издателей, которые его испытали, в плане соотношения цены и качества продукт оказался вполне приемлемым.