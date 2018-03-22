Пляжный домик Дональда Трампа можно арендовать на Airbnb

Поместье, известное как Chateau des Palmiers, предоставит ночлег максимум шестнадцати гостям, которые могут разместиться в девяти шикарных спальнях в двух домах на территории виллы. В главной спальне есть джакузи и целых два балкона, отмечает Fast Company.

Местный риелтор заявил Forbes, что это, по-видимому, самое элитное предложение среди всей островной недвижимости. "Вилла Трампа - самое выдающееся предложение на острове. Возможно, еще одно или два могут соперничать. Очень, очень элитно", - говорит Арун Ягтиани. Он удивлен тем, что такое жилье появилось на Airbnb.

Для развлечения гостей - подогреваемый бассейн, тренажерный зал, теннисный корт и бильярдный стол под открытым небом. В стоимость также входят услуги шеф-повара на время аренды и охрана.

Особняк принадлежит Trump Organization, а на Airbnb его выставила компания Rental Escapes, управляющая собственностью в интересах владельцев. Представитель Airbnb сообщил Forbes, что поместье пока никто не арендовал.

После шумихи в СМИ Rental Escapes удалила свой лот с сайта краткосрочной аренды. Но журналисты быстро нашли еще как минимум одно предложение - от организации Villas. Так выходит даже дешевле: этот арендодатель хочет за виллу Трампа всего 8178 долларов за ночь, тогда как Rental Escapes выставила цену в 11 400 долларов.