Фигурное катание или керлинг? Экстремальный каток на таллиннской дороге попал на видео

Как следует из описания видео, опубликованного на YouTube, такую ситуацию можно было наблюдать утром 20 марта в Юлемисте на перекрестке улиц Валукоя и Ээси.

Возникает вопрос, где были службы, ответственные за этот участок дороги? Чтобы выяснить это, мы обратились в столичную мэрию. Однако, как сообщили Rus.Postimees в Департаменте коммунального хозяйства, Таллинн этот участок не обслуживает, поскольку он находится во владении Mainor Ülemiste AS и AS Technopolis Ülemiste.

Тогда мы обратились за объяснениями к владельцу территории.

«Инциденты, запечатленные на этом видеоролике, заслуживают сожаления, но они возникли из-за резкой перемены погоды и из-за того, что водители не учитывали сложные погодные условия ранней весны», - сказал председатель правления Mainor Ülemiste AS Маргус Ныльвак.

По его словам, о скользком участке дороги стало известно 20 марта в 7.50 утра, и сразу же были заказаны работы по борьбе с обледенением в фирме, которая обслуживает дороги в городке Юлемисте.

«На данный момент участок дороги чистый и сухой, но переменчивая погода совершенно точно продержится еще несколько недель, - предостерегает Ныльвак. - Весенне-зимние условия на дорогах представляют опасность по всей Эстонии, в связи с чем очень большая ответственность возлагается в первую очередь на самих участников дорожного движения, которые должны обеспечить как собственную безопасность, так и безопасность других водителей».