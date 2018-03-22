Фигурное катание или керлинг? Экстремальный каток на таллиннской дороге попал на видео

Внезапно выпавший снег в начале недели превратил этот таллиннский перекресток в настоящий каток. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машины заносит на повороте одну за другой. Не всем автомобилям удается удержаться на трассе: один сносит информационную табличку, еще несколько сталкиваются друг с другом. Все это происходит в течение считанных минут.
Как следует из описания видео, опубликованного на YouTube, такую ситуацию можно было наблюдать утром 20 марта в Юлемисте на перекрестке улиц Валукоя и Ээси.
Возникает вопрос, где были службы, ответственные за этот участок дороги? Чтобы выяснить это, мы обратились в столичную мэрию. Однако, как сообщили Rus.Postimees в Департаменте коммунального хозяйства, Таллинн этот участок не обслуживает, поскольку он находится во владении Mainor Ülemiste AS и AS Technopolis Ülemiste.
Тогда мы обратились за объяснениями к владельцу территории.
«Инциденты, запечатленные на этом видеоролике, заслуживают сожаления, но они возникли из-за резкой перемены погоды и из-за того, что водители не учитывали сложные погодные условия ранней весны», - сказал председатель правления Mainor Ülemiste AS Маргус Ныльвак.
По его словам, о скользком участке дороги стало известно 20 марта в 7.50 утра, и сразу же были заказаны работы по борьбе с обледенением в фирме, которая обслуживает дороги в городке Юлемисте.
«На данный момент участок дороги чистый и сухой, но переменчивая погода совершенно точно продержится еще несколько недель, - предостерегает Ныльвак. - Весенне-зимние условия на дорогах представляют опасность по всей Эстонии, в связи с чем очень большая ответственность возлагается в первую очередь на самих участников дорожного движения, которые должны обеспечить как собственную безопасность, так и безопасность других водителей».
«Соответствующая дорожным и погодным условиям скорость, соответствующие требованиям зимние шины и ответственное вождение помогут избежать опасных инцидентов в большей степени, чем какие бы то ни было меры по уходу за дорогами», - убежден председатель правления Mainor Ülemiste.