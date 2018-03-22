Эйки Нестор сохранил за собой пост спикера Рийгикогу

На тайном голосовании Нестор набрал 54 голоса. Его конкурент, депутат Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас, набрал 35 голосов. Недействительных бюллетеней поступило восемь, на них не был отмечен ни один вариант.

Для избрания спикером следовало набрать более половины действительных голосов.

Председатель фракции СДПЭ Кальви Кыва подчеркнул, представляя кандидатуру Нестора, что он является всем известным и сильным защитником парламентаризма.

«Да, все мы знаем Эйки. Поэтому мы выдвинули в качестве его конкурента Хенна Пыллуааса», - сказал председатель фракции EKRE, самых резких критиков социал-демократов, Мартин Хельме, представляя своего кандидата.

Нестор входит во все созывы Рийгикогу с 1992 года. Он стал спикером Рийгикогу 20 марта 2014 года в связи со вступлением в должность первого правительства реформиста Таави Рыйваса, где партнером Партии реформ по коалиции была SDE.