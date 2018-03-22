Число обслуженных в этом году пассажиров airBaltic ощутимо выросло

Об этом BNS сообщила в среду пресс-служба предприятия, отметив, что фирма в этом году, учитывая рост показателей рынка в Эстонии, намерена открыть три новые авиалинии из Таллинна.

27 марта airBaltic откроет прямую линию Таллинн - Лондон. В октябре этого года к ней добавятся полеты из Таллинна в Осло и Стокгольм, увеличив число полетов туда и обратно в страны Скандинавии из Таллинна до восьми в неделю.