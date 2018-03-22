Число обслуженных в этом году пассажиров airBaltic ощутимо выросло

Численность авиапассажиров латвийской компании airBaltic, обслуженных за два первых месяца года в Эстонии, выросла на восемь процентов до 53 070 человек.
Об этом BNS сообщила в среду пресс-служба предприятия, отметив, что фирма в этом году, учитывая рост показателей рынка в Эстонии, намерена открыть три новые авиалинии из Таллинна.
27 марта airBaltic откроет прямую линию Таллинн - Лондон. В октябре этого года к ней добавятся полеты из Таллинна в Осло и Стокгольм, увеличив число полетов туда и обратно в страны Скандинавии из Таллинна до восьми в неделю.
В 2017 году airBaltic в Эстонии перевезла в общей сложности более 362 пассажиров, что на 20 процентов больше, чем в 2016 году. airBaltic осуществляет прямые авиарейсы более чем в 60 аэропортов мира из Риги, Таллинна и Вильнюса.