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  • Макс Зечел: "ВАДА и МОК идут не против российского спорта, а против российского правительства"

Макс Зечел: "ВАДА и МОК идут не против российского спорта, а против российского правительства"

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ФОТО: Scanpix

Канадский лыжник Макс Зечел поделился мнением о допинговом скандале с российским спортом.

«Государственная допинговая программа, организованная в Сочи-2014, касалась не только спорта. У неё были политические цели, за ней следил сам президент Путин. Это выделяет Россию среди других допинговых скандалов, как, например, с финскими лыжниками в 2001 году, когда операции с допингом осуществлял определённый круг лыжников и тренеров.

Когда в Финляндии узнали правду о национальных героях, страна была в шоке и сделала шаги для восстановления имени после международного позора, поводом для которого стали лыжники. Иво Нисканен и Криста Пярмякоски доказали, что большая лыжная держава может восстановить своё имя после такой катастрофы и побеждать чистыми.

Нельзя считать адекватным наказание только отдельных спортсменов. Большая часть проблемы заключается в том, что ВАДА и МОК противостоят всему российскому правительству. Это не США и Канада против России или любая другая страна против России. Это две спортивные организации, не зависимые от какой-либо страны, выступают против всей мощи российского правительства.

Спорт в этой стране не будет честным до того момента, пока Россия не возьмёт на себя ответственность за преступления против чистого спорта. Если Финляндия приняла ответственность за скандал в 2001-м и дала гарантии, что такое не повторится, то у России ставка выше, чем просто несколько спортсменов, использующих допинг.

Когда спорт мотивирован политически и поддерживается государством, я не думаю, что возможно решить проблему через санкции только таких организаций, как ВАДА и МОК. Пока другие страны не надавят на Россию, чтобы она гарантировала чистый спорт, проблема не будет решена до конца.

Пока не будут предприняты серьёзные меры, мы продолжим находиться в патовой ситуации «частично всеобъемлющих дисквалификаций» и других полумер. Масштаб причастности российского правительства к допинговой проблеме находится вне досягаемости обычных спортивных санкций.

В то же время, несмотря на огромные доказательства допинга в российском спорте, я отказываюсь верить в то, что все российские спортсмены используют допинг. Как отказываюсь верить и в то, что так делают все топовые лыжники. Нужно помнить, что большинство лыжников не становятся обманщиками", — написал Зечел для Faster Skier.

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