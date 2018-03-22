Если бы грамотность была нормой, а не клеймом вырождения

Балет же, который пытается высказаться, имея в виду слова, но молча, скорее цирковая пантомима, выход клоуна, над которым то хохочут, то грустят.

Дело в том, что сегодня все жанры взаимозаменяемы, все пользуются средствами друг друга, а уж танцуют все, кто как умеет, а чаще – не умеет.

Балет Бориса Эйфмана, дерзко отстаивая право танца на психологическую драму, стал частым и желанным гостем в Таллинне: совсем недавно можно было увидеть его «Евгения Онегина» на музыку Чайковского, до этого – «Анну Каренину» на музыку Чайковского, только что – «Чайковский. Pro et Contra» c напоминаниями о балетах великого композитора «Лебединое озеро», «Щелкунчик», операх «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».

Есть теория, согласно которой мы думаем не словами, но некими образами; есть теория (даже вроде бы окончательно доказанная), что мы никогда не видим своего лица во сне, у нас есть лишь ощущение того, что действие во сне происходит с нами самими, но себя самих мы не видим, а лишь воображаем – метафорический сон внутри сна. По таким законам и строит свой балет Борис Эйфман: он всегда подразумевает литературную основу, но совершенно не нуждается в передаче образов словами.

Мне бы хотелось – это такое почти смешное мечтание – чтобы каждый вид искусства овладевал сначала своими собственными средствами в совершенстве, а потом уже косился захватнически в сторону других видов. Тогда бы, по моему скромному разумению, фотохудожники перестали бы выдавать видеосюжеты, где человек просто неподвижно сидит несколько минут перед камерой, за глубокомысленные философские портреты личности; тогда мир не переполняли бы прочные восковые фигуры, выдающие себя за памятники и потому выполняемые из бронзы, но по образцу тех же восковых фигур; тогда бы литература заботилась о каждом слове на своем месте, а не относилась бы к слову, как к второстепенному явлению, делая ставку на стремительный сюжет с остроконечной фабулой.

Балет в виде балета

Кстати, мне почему-то кажется, что соблюдая законы жанра в искусстве, люди стали бы больше заботиться об этом и в жизни. Жизнь ведь тоже один из жанров. Скажем, вспомнили бы, что хамство является манифестом особой субкультуры со своими эстетическими законами и стыдно к этой культуре принадлежать; обижать слабого и беззащитного – вовсе не значит искать пути новых пластических высказываний, а самодурство и истеричность начальника – не есть новаторский метод дирижирования оркестром подчиненных.

Балет Эйфмана конгениален музыке Чайковского. И ужас существования гения передан чистейшими средствами балета, образной системой хореографии, которая полностью отрекается от слова и если движется в сторону дополнительного жанра, то этот жанр — живопись.