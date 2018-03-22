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  • В Нарве мужчина на парковке открыл стрельбу

В Нарве мужчина на парковке открыл стрельбу

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Пневматическое ружье. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Вчера в Нарве на парковке произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба Идаской префектуры.

21 марта в полицию сообщили, что в Нарве на парковке, находящейся на Таллиннском шоссе, 51-летний мужчина угрожал подросткам пневматическим ружьем и открыл стрельбу.

Предположительно, конфликт возник из-за того, что подростки бросались на парковке снежками. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.

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