Местные общества и родители направили в городскую управу заявление о выражении недоверия директору Меривяльяской школы Кае Лаанмяэ, список обвинений в адрес которой занял целых шесть страниц, пишет Postimees. Сегодня утром стало известно, что директор уходит со своего поста и город объявляет конкурс на замещение вакантной должности.
Сама Лаанмяэ говорит, что мелкие ошибки у нее, конечно, были, но она якобы всегда реагировала на претензии и исправляла допущенные упущения. Поэтому нынешняя, развернувшаяся против нее враждебная кампания совершенно непонятна: «То, что происходит, это полная несправедливость. Люди просто на совершенно пустом месте вновь всколыхнули старые проблемы, которые были решены еще весной прошлого года».
После получения заявления, городская управа начала аудит, и Лаанмяэ советует, прежде всего, дождаться его результатов. Документ должен быть готов к концу этой недели, а в Департаменте образования Postimees вчера сказали, что до его утверждения комментировать эту тему не станут.
Первое обвинение касается мужа директора Пеэтера Ланнмяэ, который является в школе как учителем труда и тренером по плаванию, так и занимает должность административного руководителя. Его подписавшиеся под заявлением обвиняют в излишнем пристрастии к алкоголю, игнорировании требований по безопасности, а также в домогательствах к ученицам восьмого класса.
Сын директора школы Ярко Лаанмяэ работал администратором спортзала и после того, как был признан виновным в совершении наркопреступления. «Моему сыну 26 лет, он живет своей жизнью. Он сказал, что у него действительно было такое дело, и он совсем не гордится этим, но он не сказал об этом мне, поскольку не хотел меня расстраивать, - объяснила директор школы. - Кроме того, он не был учителем, а занимался вопросами сдачи в аренду спортивного зала. Но мне сказали, что так не годится, и это не этично. На сегодняшний день как мой муж, так и мой сын освобождены от занимаемых должностей».
Последний скандал возник из-за того, что муж директора вел уроки плавания для пожилых. Речь шла об инициированном управой части города проекте для местных пенсионеров. «Было договорено, что Пеэтер будет вести эти уроки, поскольку у нашего учителя по плаванию сейчас большая нагрузка,- объяснила Кая Лаанмяэ.- Я спросила и у пенсионеров, не боятся ли они, что и к ним будут приставать (дело было после того, как две школьницы обвинили тренера в домогательствах – ред.). Никто не боялся. Но сразу после первого урока разгорелся скандал, и остальные занятия был вынужден вести уже другой учитель».
Директору предъявляют претензии и в том, что она в течение многих лет продавала школьникам на перемене мороженое, которое поставляла фирма ее сына. Эта деятельность якобы прекратилась после того, как попечительский совет пригрозил обратиться в полицию. Позже мороженое в школе начала продавать фирма, предоставляющая питание. «С чистым сердцем заверяю, что начиная с 6 мая, когда мы договорились с попечительским советом о том, что продажа мороженого прекратится, я не заказала ни одной порции в школу, и ни один счет не был оплачен. На сегодняшний день, по договоренности с Департаментом образования, школьный буфет закрыт», - сказала директор.
О конкурсе по госзаказу на питание с одним единственным предприятием директор говорит прямо: «Ложь!» Якобы конкурс на госзаказ был проведен при помощи Департамента образования, поскольку она сама не могла его проводить. По словам Лаанмяэ, чиновники все просмотрели, а у нее было на бумаге три предложения. «В итоге остался только наш собственный поставщик питания, который работал с нами десятки лет. Его выбрала комиссия, и моей единственной ошибкой было то, что госзаказ не был выставлен в центре госзаказов. Но поскольку госзаказ так и так закончится 31 июля, то и Департамент образования не счел это большим грехом», - объяснила она.
Обвинение в том, что дети не могут питаться в дни каникул и в спортивные дни, якобы тоже давно решен. «Департамент образования разрешил, что если у поставщика питания остаются деньги, то мы можем направлять их на другие нужды и для покрытия хозяйственных расходов. Таким образом, по желанию родителей, начиная с 1 сентября, ученики получают питание во все дни. Если же дети отправляются на экскурсию, то им выдаются продуктовые пакеты», сказала Лаанмяэ.
Работа против изменений школы из шестилетней в девятилетнюю, по ее словам, тоже ложь. «Когда в 2000 году нам сказали, что с завтрашнего дня вы становитесь основной школой, мы были действительно удивлены. Пару лет попробовали и с согласия Департамента образования продолжили работать как школа с шестью классами»»,- объяснила она. Когда школа получила новые и красивые спортивный зал и бассейн, было сказано, что для школы с шестью классами это многовато: «Тогда родители были как за изменения в школе, так и против».
После этого, по словам Лаанмяэ, с учителями договорись о том, что начнется работа для того, чтобы школа стала девятилетней. «Департамент дал нам время и мы справились. У нас нет сейчас ни одной вакансии учителя, у нас есть все учебные материалы. Я сама горжусь тем, что спортивный зал и бассейн приносят так много денег, что мы смогли построить себе нормальную лабораторную с вытяжками и всем прочим», - сказала Лаанмяэ.
В заявлении о недоверии еще целый ряд претензий, но у директора есть объяснения на каждое из них. Если мелкие ошибки были допущены, то они исправлены, но большая часть обвинений, по ее оценке, являются чистой ложью.
Каждый противник директора признает, что «в действительности, Кая создала и построила эту школу». Но тут же следуют разногласия по одному или по нескольким вопросам.
Переговорщиком от недоверяющих стал к своему собственному удивлению общественный активист Эрик Вест. По его словам, ни он сам, ни его дети никогда не ходили в Меривяльяскую школу. «Я 11 лет руководил Мяхеским обществом и администрировал в Facebook группу жителей Пирита. И там начали писать о том, могу ли я что-то предпринять, поскольку в школе проблемы, о которых люди не решаются говорить», - сказал Вест.
Он говорит, что все началось три-четыре года назад. В прошлом году местные общества выдвинули его кандидатуру в попечительский совет Меривяльяской школы. «На собрании за меня и представителей выпускников проголосовали и единогласно выбрали в члены попечительского совета. На что Лаанмяэ сказала, что ее мнение народа не интересует и у нее есть свои люди. Но попечительский совет не может работать, если там только доверенные лица Лаанмяэ. Отсюда начали собираться проблемы», - вспоминает Вест.
Объяснения директора его не убедили. Вест работает в волостной управе Виймси и постоянно занимается конкурсами на госзаказ. Он не верит ни слову из рассказа о законности выбора поставщика питания. Вест считает, что все обвинения в адрес Лаанмяэ обоснованы. Волна жалоб на директора огромная, но поскольку речь идет об одном обществе, люди не решаются ничего сказать от своего имени. Чей-то ребенок или внук все равно должен ходить в Меривяльяскую школу и люди боятся мести. «Я говорю потому, что у меня нет прямого контакта с этой школой», - объяснил Вест.
Он добавил, что попечительский совет школы еще в январе подал ходатайство вице-мэру Виталию Белобровцеву о проведении аудита в школе. Его обещали сделать к концу февраля: «Мы в любом случае не ознакомлены с его результатами, поэтому мы не знаем, есть основание для недоверия, или нет».
В числе прочего, Лаанмяэ упрекают и за то, что она входит в комиссию по образованию и культуре городского собрания, которая принимает решения о проведении проверок в школах.
Причины недоверия:
- конфликт интересов (имеющий проблемы с алкоголем муж директора и признанный виновным в совершении наркопреступления сын работали в школе и дальше);
- личный экономический интерес при продаже мороженого в школе;
- один кандидат на выполнение госзаказа по поставке питания в школу;
- неспособность руководить процессом по переходу школы на девятилетнее обучение;
- в школе нет опорной системы, а проблемы детей с особыми потребностями игнорируются;
- в школе не обеспечена моральная и физическая безопасность;
- манипуляции при назначении состава попечительского совета;
- с родителями не ведется никакого сотрудничества;
- долгое время деятельность не проверялась (директор входит в комиссию городского собрания, которая принимает решения о проведении проверок).
Заявление о вотуме недоверия подписали:
- Родительский совет Меривяльяской школы
- Представители родителей из попечительского совета Меривяльяской школы
- Общество садоводства Меривялья
- Мяхеское общество
- Маарьямяэское общество