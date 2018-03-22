О конкурсе по госзаказу на питание с одним единственным предприятием директор говорит прямо: «Ложь!» Якобы конкурс на госзаказ был проведен при помощи Департамента образования, поскольку она сама не могла его проводить. По словам Лаанмяэ, чиновники все просмотрели, а у нее было на бумаге три предложения. «В итоге остался только наш собственный поставщик питания, который работал с нами десятки лет. Его выбрала комиссия, и моей единственной ошибкой было то, что госзаказ не был выставлен в центре госзаказов. Но поскольку госзаказ так и так закончится 31 июля, то и Департамент образования не счел это большим грехом», - объяснила она.

Обвинение в том, что дети не могут питаться в дни каникул и в спортивные дни, якобы тоже давно решен. «Департамент образования разрешил, что если у поставщика питания остаются деньги, то мы можем направлять их на другие нужды и для покрытия хозяйственных расходов. Таким образом, по желанию родителей, начиная с 1 сентября, ученики получают питание во все дни. Если же дети отправляются на экскурсию, то им выдаются продуктовые пакеты», сказала Лаанмяэ.

Работа против изменений школы из шестилетней в девятилетнюю, по ее словам, тоже ложь. «Когда в 2000 году нам сказали, что с завтрашнего дня вы становитесь основной школой, мы были действительно удивлены. Пару лет попробовали и с согласия Департамента образования продолжили работать как школа с шестью классами»»,- объяснила она. Когда школа получила новые и красивые спортивный зал и бассейн, было сказано, что для школы с шестью классами это многовато: «Тогда родители были как за изменения в школе, так и против».

После этого, по словам Лаанмяэ, с учителями договорись о том, что начнется работа для того, чтобы школа стала девятилетней. «Департамент дал нам время и мы справились. У нас нет сейчас ни одной вакансии учителя, у нас есть все учебные материалы. Я сама горжусь тем, что спортивный зал и бассейн приносят так много денег, что мы смогли построить себе нормальную лабораторную с вытяжками и всем прочим», - сказала Лаанмяэ.

В заявлении о недоверии еще целый ряд претензий, но у директора есть объяснения на каждое из них. Если мелкие ошибки были допущены, то они исправлены, но большая часть обвинений, по ее оценке, являются чистой ложью.

Каждый противник директора признает, что «в действительности, Кая создала и построила эту школу». Но тут же следуют разногласия по одному или по нескольким вопросам.