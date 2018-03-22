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Вице-спикерами Рийгикогу стали Ээсмаа и Лаанет

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Энн Ээсмаа

ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

Рийгикогу в четверг избрал первым вице-спикером Энна Ээсмаа, а вторым Калле Лаанета.

Член центристской фракции Ээсмаа набрал 56 голосов, а член оппозиционной реформистской фракции Лаанет — 30. Поступило десять недействительных бюллетеней.

В реформистской фракции Рийгикогу 30 депутатов.

Согласно закону о внутреннем распорядке Рийгикогу, первым вице-спикером назначают набравшего большинство голосов кандидата, а вторым — следующего за ним по количеству голосов кандидата.

Позиция первого вице-спикера в соответствии с соглашением текущей коалиции Центристской партии, Социал-демократической партии (SDE) и Союза Отечества и Res Publica (IRL) принадлежит центристам.

В четверг в спикеры Рийгикогу избрали набравшего 54 голоса социал-демократа Эйки Нестора.

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