Вице-спикерами Рийгикогу стали Ээсмаа и Лаанет

Рийгикогу в четверг избрал первым вице-спикером Энна Ээсмаа, а вторым Калле Лаанета.
Член центристской фракции Ээсмаа набрал 56 голосов, а член оппозиционной реформистской фракции Лаанет — 30. Поступило десять недействительных бюллетеней.
В реформистской фракции Рийгикогу 30 депутатов.
Согласно закону о внутреннем распорядке Рийгикогу, первым вице-спикером назначают набравшего большинство голосов кандидата, а вторым — следующего за ним по количеству голосов кандидата.
Позиция первого вице-спикера в соответствии с соглашением текущей коалиции Центристской партии, Социал-демократической партии (SDE) и Союза Отечества и Res Publica (IRL) принадлежит центристам.
В четверг в спикеры Рийгикогу избрали набравшего 54 голоса социал-демократа Эйки Нестора.