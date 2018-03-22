Правительство Эстонии одобрило отправку в Мали 50 эстонских военных

Планируется ходатайствовать о мандате Рийгикогу для отправки в Мали до 50 профессиональных военных сроком на год, сообщил пресс-секретарь правительства.

В рамках возглавляемой Францией операции «Бархан» задачей эстонского контингента станет обеспечение безопасности базы и ее окрестностей. В «Бархане» примет участие пехотное подразделение на бронетранспортерах и подразделение поддержки. Контингент разместится на полевой базе Гао.

Премьер-министр Юри Ратас заявил, что решение Эстонии внести свой вклад в антитеррористическую операцию будет очередным примером очень успешного сотрудничества Эстонии и Франции. «Франция была вторым государством-союзником после Великобритании, которое прошлой весной направило свое подразделение в состав базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО. Французское подразделение вернется в состав группы и на будущий год. Решения о направлении своих войск за границу принимаются государствами очень взвешенно. Тот факт, что Франция и Эстония в последние годы неоднократно находили возможности для приносящего реальную пользу практического сотрудничества в сфере обороны, говорит об очень близких отношениях наших стран», - отметил Ратас.

Министр обороны Юри Луйк сказал, что своей поддержкой операции одного из наших важных союзников Эстония демонстрирует, что мы не только потребители безопасности, но и сами вносим свой вклад в ее обеспечение. «Участием в операции, целью которой является восстановление стабильности на южном крыле НАТО и Европейского союза, мы поддерживаем нашего сильного союзника в Европе. Мы также укрепляем имидж Эстонии как страны, которая готова вносить свой вклад в обеспечение безопасности именно там, где Европа сталкивается с серьезными факторами риска», - сказал Луйк.

Министр обороны Франции в январе предложила Эстонии принять участие в крупнейшей зарубежной операции французской армии «Бархан». Республика Мали предоставила официальное согласие на присутствие эстонского подразделения на своей территории. Операция «Бархан» - это возглавляемая Францией операция в регионе Сахеля в Африке, целью которой является восстановление стабильности на этой территории и, как следствие, борьба с источниками террористической угрозы и нелегальной иммиграции, угрожающими Европе.

В рамках «Бархана» обстановку в регионе Сахеля планируется стабилизировать до такой степени, которая позволит странам этого региона – Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигеру и Чаду – самостоятельно обеспечивать безопасность. В фокусе операции ситуация в Мали. Эстония одной из первых получила от Франции приглашение принять участие в операции. Помимо Эстонии о планируемом участии в операции сообщила и Великобритания.

В настоящее время Эстония участвует в двух операциях на территории Республики Мали: в инструкторской миссии ЕС EUTM-Mali (четыре инструктора и штабной офицер) и миротворческой миссии ООН MINUSMA (три штабных офицера). Различные международные миссии в регионе координируют свои действия и поддерживают друг друга.

В 2014 году эстонский пехотный взвод в составе 50 человек участвовал в операции Европейского союза по обеспечению стабильности в Центральной Африке, ядро которой также составляли французские подразделения.