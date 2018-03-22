Бум миновал? Алкоралли в Латвию показывает первые признаки спада

«В конце 2017 года в Латвии наблюдался бум алкогольных закупок, а на сегодняшний день очевидны признаки снижения ажиотажа», - сообщил в переданном в четверг пресс-релизе руководитель исследования Kantar Emor Айвар Воог.

«Доля приобретенного в Латвии алкоголя стабилизировалась на уровне 20 процентов от общего числа покупок алкоголя в Эстонии, - отметил Воог. - Иными словами, до 20 процентов средств на приобретение алкоголя жители Эстонии оставляют в Латвии. И, как подтверждает наше последнее исследование, количество людей, купивших алкоголь в Латвии, сократилось».

В августе прошлого года в Латвии было закуплено 15 процентов всего приобретаемого жителями Эстонии алкоголя, а годом ранее — всего 6 процентов.

Социологи выяснили также, что сократилась и доля тех жителей Эстонии, которые планируют покупать алкоголь в Латвии. Если в декабре 2017 года среди жителей Тарту и Тартуского уезда, а также Южной Эстонии в целом таких потенциальных покупателей насчитывалось 82 процента, то в марте их было уже 69 процентов. В масштабах всей Эстонии соответствующие показатели составляли 65 и 60 процентов.

На сокращение объемов закупки жителями Эстонии алкоголя в Латвии, по оценке Kantar Emor, указывают и другие данные — если в декабре 41 процент опрошенных сообщил, что в 2017 году закупал алкоголь в Латвии, то в марте четверть респондентов сообщила, что в этом году они ездили к южным соседям закупать алкоголь.

Чаще всего ездят в Латвию закупать алкоголь мужчины в возрасте от 35 до 49 лет, потребители с высоким уровнем доходов, эстонцы и в первую очередь жители приграничных с Латвией регионов.

По словам эксперта Kantar Emor Катрин Мяннасте, в этом году 70 процентов жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет покупали алкоголь. В течение года частота закупок и потребления алкоголя колеблется, выше она в течение лета и в конце года.

Как отметила Мяннасте, частота закупок алкоголя в течение последних полутора лет в целом скорее снижается, чем растет. «В сравнении с другими регионами Эстонии, в Южной Эстонии меньше людей, которые еженедельно покупали бы алкоголь в местной торговой сети, что указывает на то, что они покупают его в Латвии, - пояснила Мяннасте. - В целом проявляется тенденция к снижению закупок алкоголя, но зато увеличиваются партии закупок. Хотя частота закупок снизилась, не стала ниже частота потребления алкоголя, она осталась на прежнем уровне».