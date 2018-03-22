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Певкур осудил утечку внутрипартийных писем в СМИ

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Ханно Певкур.

ФОТО: Pilt videost

Лидер Партии реформ Ханно Певкур в направленном членам партии письме осудил утечку внутренней информации в СМИ.

«Никому из членов правления не нравится тот факт, что предназначенные для внутреннего использования письма попали в СМИ», - написал Певкур поздно вечером в среду, представляя членам партии обзор заседания правления.

«Как видно, наши политические конкуренты с готовностью это используют. Партия реформ должна в любой ситуации вести себя достойно. Внутренние интриги и ссоры полезны только нашим конкурентам, мы должны этого избегать», - написал Певкур в том числе.

Единственный кандидат в лидеры партии, Кая Каллас, в адресованном сопартийцам письме во вторник также выразила сожаление по поводу утечки внутрипартийной информации в СМИ.

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