Певкур осудил утечку внутрипартийных писем в СМИ
22 марта 2018 г., 12:40
Лидер Партии реформ Ханно Певкур в направленном членам партии письме осудил утечку внутренней информации в СМИ.
«Никому из членов правления не нравится тот факт, что предназначенные для внутреннего использования письма попали в СМИ», - написал Певкур поздно вечером в среду, представляя членам партии обзор заседания правления.
«Как видно, наши политические конкуренты с готовностью это используют. Партия реформ должна в любой ситуации вести себя достойно. Внутренние интриги и ссоры полезны только нашим конкурентам, мы должны этого избегать», - написал Певкур в том числе.
Единственный кандидат в лидеры партии, Кая Каллас, в адресованном сопартийцам письме во вторник также выразила сожаление по поводу утечки внутрипартийной информации в СМИ.