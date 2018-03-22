Госсуд освободил Кутсера от уплаты штрафа за неявку в суд

Госсуд в четверг отменил назначенный Харьюским уездным судом бывшему городскому служащему Таллинна Прийту Кутсеру штраф в 800 евро за пропуск заседания суда без уважительной причины.
Коллегия Госсуда согласилась с выводами уездного и окружного судов, что у Кутсера не было уважительных причин не участвовать в заседании уездного суда 20 сентября прошлого года. В то же время коллегия решила, что Кутсера не предупредили по всем правилам о последствиях пропуска заседания.
4 октября Харьюский уездный суд за пропуск заседания без уважительной причин назначил обвиняемому в рамках процесса по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Прийту Кутсера штраф в размере 800 евро.
По утверждению суда, Кутсер не пришел на заседание суда 20 сентября, хотя у него не было необходимой для пропуска заседания справки от врача. По словам самого Кутсера, он позвонил семейному врачу и сообщил ему о желании взять больничный. Тем не менее, суду требовалась непосредственная встреча между врачом и пациентом, в ходе которой врач мог бы оценить, способен ли пациент участвовать в заседании суда.