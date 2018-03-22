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До и после: чудесные превращения очень усталой спальни

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ФОТО: Kamaldeep kaur Jawanda/getkamfortable.com

Жительница Торонто носит красивое индийское имя Камалдип каур Яванда. Когда она приехала в Канаду, ей понадобился всего месяц, чтобы обустроить новую квартиру на свой вкус. Из спальни она сделала настоящую конфетку, пишет Kodu со ссылкой на apartmenttherapy.com.

За месяц Яванда с помощью мужа и 3000 канадских долларов, что составляет примерно 1850 евро, привела спальню не просто в идеальный порядок, а создала светлый чистый интерьер с небольшим индийским акцентом.  

Такая спальня досталась семье от прежних жильцов. 

Спальня ДО.

ФОТО: Kamaldeep kaur Jawanda/getkamfortable.com

Эта же спальня спустя месяц.

Спальня ПОСЛЕ.

ФОТО: Kamaldeep kaur Jawanda/getkamfortable.com

Меньше чем за 2000 евро было куплено: новая кровать, прикроватные тумбочки, светильник, постельное белье и шторы. Стены покрасили белой краской, а одну оклеили подходящими обоями. В результате получилась светлая комната, выдержанная в пастельных тонах. 

Спальня ПОСЛЕ.

ФОТО: Kamaldeep kaur Jawanda/getkamfortable.com

Немногочисленные дизайнерские элементы привезены из Индии, и тихое сияние желтого металла придает спальне еще большее очарование. Полумрак создают рулонные шторы, поэтому Яванда ограничилась легкими белыми, пропускающими свет портьерами. 

ФОТО: Kamaldeep kaur Jawanda/getkamfortable.com

Свечение желтого металла повторяется в ручках комода и стойках стеклянного стеллажа. "Мне нравится наша светлая спальня. Находясь в этой комнате, я всегда улыбаюсь. Думаю, что не буду больше ничего менять", - сказала Яванда. 

Спальня ПОСЛЕ.

ФОТО: Kamaldeep kaur Jawanda/getkamfortable.com

Остальные фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ

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