До и после: чудесные превращения очень усталой спальни

За месяц Яванда с помощью мужа и 3000 канадских долларов, что составляет примерно 1850 евро, привела спальню не просто в идеальный порядок, а создала светлый чистый интерьер с небольшим индийским акцентом.

Такая спальня досталась семье от прежних жильцов.

Спальня ДО. ФОТО: Kamaldeep kaur Jawanda/getkamfortable.com

Эта же спальня спустя месяц.

Спальня ПОСЛЕ. ФОТО: Kamaldeep kaur Jawanda/getkamfortable.com

Меньше чем за 2000 евро было куплено: новая кровать, прикроватные тумбочки, светильник, постельное белье и шторы. Стены покрасили белой краской, а одну оклеили подходящими обоями. В результате получилась светлая комната, выдержанная в пастельных тонах.

Спальня ПОСЛЕ. ФОТО: Kamaldeep kaur Jawanda/getkamfortable.com

Немногочисленные дизайнерские элементы привезены из Индии, и тихое сияние желтого металла придает спальне еще большее очарование. Полумрак создают рулонные шторы, поэтому Яванда ограничилась легкими белыми, пропускающими свет портьерами.

ФОТО: Kamaldeep kaur Jawanda/getkamfortable.com

Свечение желтого металла повторяется в ручках комода и стойках стеклянного стеллажа. "Мне нравится наша светлая спальня. Находясь в этой комнате, я всегда улыбаюсь. Думаю, что не буду больше ничего менять", - сказала Яванда.

Спальня ПОСЛЕ. ФОТО: Kamaldeep kaur Jawanda/getkamfortable.com