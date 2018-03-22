четверг, 22 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Британцы ахнули, когда узнали, что новые паспорта им будет делать скандальная фирма Gemalto

Британцы ахнули, когда узнали, что новые паспорта им будет делать скандальная фирма Gemalto

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: PA/PA Wire/PA Images

Великобритания выбрала предприятие, которое будет отвечать за производство новых паспортов после того, как страна выйдет из Евросоюза. Оказалось, что этой фирмой будет ведущее французское предприятие Gemalto, по вине которого в Эстонии произошел кризис с ИД-картами, пишет Tehnika.

Выход на британский рынок начался для Gemalto не очень хорошо. В стране уже подвергли критике новое цветовое решение паспорта — на смену нынешней темно-красной обложке документа придет старая добрая темно-синяя, пишет Financial Times.

Интересно, что Gemalto одержало победу в тендере, опередив свою британскую фирму De La Rue, которая в настоящее время занимается производством паспортов для Великобритании. Согласно предыдущему договору, заключенному на десять лет, Великобриатния выплатила производителю документов составила 490 миллионов фунтов стерлингов.

«Поразительная ирония», - отметила представитель выступающего против Брекзита движения Best for Britain Элоиз Тодд. Один из сторонников Брекзита Билл Кэш назвал произошедшее «неправильным» и «совершенно неуместным».

Согласно условиям гостендера, Gemalto не обязано производить паспорта в Великобритании. Новый договор начнет действовать с 2019 года. К этому времени Великобритания, вероятнее всего, выйдет из ЕС.

Во вторник акции компании De La Rue рухнули на 14 процентов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ