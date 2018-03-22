Британцы ахнули, когда узнали, что новые паспорта им будет делать скандальная фирма Gemalto

Выход на британский рынок начался для Gemalto не очень хорошо. В стране уже подвергли критике новое цветовое решение паспорта — на смену нынешней темно-красной обложке документа придет старая добрая темно-синяя, пишет Financial Times.

Интересно, что Gemalto одержало победу в тендере, опередив свою британскую фирму De La Rue, которая в настоящее время занимается производством паспортов для Великобритании. Согласно предыдущему договору, заключенному на десять лет, Великобриатния выплатила производителю документов составила 490 миллионов фунтов стерлингов.

«Поразительная ирония», - отметила представитель выступающего против Брекзита движения Best for Britain Элоиз Тодд. Один из сторонников Брекзита Билл Кэш назвал произошедшее «неправильным» и «совершенно неуместным».

Согласно условиям гостендера, Gemalto не обязано производить паспорта в Великобритании. Новый договор начнет действовать с 2019 года. К этому времени Великобритания, вероятнее всего, выйдет из ЕС.