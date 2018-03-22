ФИФА не интересуется бойкотом Великобритании Чемпионата мира

«Я не желаю вовлекаться в политические дискуссии. Я выступаю за то, чтобы провести настоящий праздник — чемпионат мира по футболу», - сказал Смит championat.com .

Бывший президент ФИФА в своем Твиттере призвал участников политических баталий забыть о распрях и дать состояться Чемпионату мира как празднику всего человечества и спорта : "У футбола около двух миллиардов почитателей. Чемпионат мира в России – самое важное спортивное событие в мире. Никаких бойкотов! Давайте играть в футбол в мирной обстановке и ради мира".