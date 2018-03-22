четверг, 22 марта 2018 г.
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  • ФИФА не интересуется бойкотом Великобритании Чемпионата мира

ФИФА не интересуется бойкотом Великобритании Чемпионата мира

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ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Представитель ФИФА Колин Смит прокомментировал слова депутата от Лейбористской партии Айана Остина, сравнившего чемпионат мира–2018 в России с Олимпиадой 1936 года в гитлеровской Германии.

«Я не желаю вовлекаться в политические дискуссии. Я выступаю за то, чтобы провести настоящий праздник — чемпионат мира по футболу», - сказал Смит championat.com.

Бывший президент ФИФА в своем Твиттере призвал участников политических баталий забыть о распрях и дать состояться Чемпионату мира как празднику всего человечества и спорта : "У футбола около двух миллиардов почитателей. Чемпионат мира в России – самое важное спортивное событие в мире. Никаких бойкотов! Давайте играть в футбол в мирной обстановке и ради мира".

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