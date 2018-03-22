ФИФА не интересуется бойкотом Великобритании Чемпионата мира

Представитель ФИФА Колин Смит прокомментировал слова депутата от Лейбористской партии Айана Остина, сравнившего чемпионат мира–2018 в России с Олимпиадой 1936 года в гитлеровской Германии.
«Я не желаю вовлекаться в политические дискуссии. Я выступаю за то, чтобы провести настоящий праздник — чемпионат мира по футболу», - сказал Смит championat.com.
Бывший президент ФИФА в своем Твиттере призвал участников политических баталий забыть о распрях и дать состояться Чемпионату мира как празднику всего человечества и спорта : "У футбола около двух миллиардов почитателей. Чемпионат мира в России – самое важное спортивное событие в мире. Никаких бойкотов! Давайте играть в футбол в мирной обстановке и ради мира".
Football has up to 2 billion followers. FIFA-World Cup 2018 in Russia: The most important sportevent in the world. Therefore no boycott! Let’s play the game in peace and for peace! #Fifa #Russia #FIFAWorldCup #Uefa— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) March 22, 2018