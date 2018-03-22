Вице-президент ВАДА раскритиковала МОК за путаницу с российскими спортсменами

«Чистым спортсменам нужна ясность правил, понимание последствий. Они заслуживают открытых и прозрачных слушаний, на которых принимаются важнейшие решения. Я согласна со спортсменами, что слушания, проходившие до старта, во время и после зимних Олимпийских игр, были запутанными. Мы должны сделать так, чтобы руководители спортивных организаций понимали негативные последствия подобных случаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговому сообществу», — цитирует Хеллеланд Inside the Games.

МОК в декабре 2017 года исключил из состава организации Олимпийский комитет России (ОКР), после чего российским спортсменам пришлось участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане в нейтральном статусе в качестве олимпийских спортсменов из России. Отстранение ОКР было снято через три дня после церемонии закрытия Олимпийских игр.

Вице-президент ВАДА также раскритиковала спортивные федерации, которые разрешили участвовать в международных соревнованиях спортсменов, которые не были допущены к Олимпийским играм. По словам Халлеланд, такая ситуация лишь вызывает путаницу.