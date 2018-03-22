Саркози прокомментировал обвинения в свой адрес

"Меня обвиняют без предъявления каких-либо доказательств, а лишь по заявлениям Каддафи и его семьи", - отметил Саркози.

Он также назвал ложным заявление французского бизнесмена ливанского происхождения Зияда Такиеддина о том, что тот был посредником при передаче чемоданов с деньгами от ливийской стороны в МВД Франции, которое тогда возглавлял Саркози. Деньги якобы использовались для финансирования его кампании.

Прокуратура расследует дело с 2013 года

Ранее стало известно, что в отношении Николя Саркози начато официальное расследование в незаконном финансировании своей избирательной гонки и расхищении ливийских госфондов. Экс-президент Франции был под стражей в течение суток, затем его отпустили домой.