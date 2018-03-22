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Саркози прокомментировал обвинения в свой адрес

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Николя Саркози.

ФОТО: BENOIT TESSIER/REUTERS

Экс-президент Франции Николя Саркози отверг обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году. Об этом он заявил в четверг, 22 марта, пишет DW.com.

"Меня обвиняют без предъявления каких-либо доказательств, а лишь по заявлениям Каддафи и его семьи", - отметил Саркози.

Он также назвал ложным заявление французского бизнесмена ливанского происхождения Зияда Такиеддина о том, что тот был посредником при передаче чемоданов с деньгами от ливийской стороны в МВД Франции, которое тогда возглавлял Саркози. Деньги якобы использовались для финансирования его кампании.

Прокуратура расследует дело с 2013 года

Ранее стало известно, что в отношении Николя Саркози начато официальное расследование в незаконном финансировании своей избирательной гонки и расхищении ливийских госфондов. Экс-президент Франции был под стражей в течение суток, затем его отпустили домой.

Прокуратура начала расследования по данному обвинению еще в 2013 году. Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он намеревался участвовать в выборах в 2017 году, однако проиграл в праймериз партии "Республиканцев" Франсуа Фийону.

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