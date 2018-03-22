четверг, 22 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Эстонские футболисты сотворили интернет-хит и подали пример Неймару

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Если во Франции звезды футбола, выступающие за "ПСЖ" Неймар и Эдинсон Кавани, в этом сезоне периодически ругались из-за права пробить пенальти и штрафной, то футболисты нарвского "Транса" подошли к решению такого рода разногласий абсолютно по-дружески.

В матче "Транса" и "Пайде" Святослав Яковлев и Танель Тамберг не могли сначала договориться, кто пробивает штрафной удар в ворота "Пайде". Для выяснения бьющего решили кинуть на "камень-ножницы-бумага". Яковлев выбросил "ножницы", Тамберг - "камень" и отправился исполнять стандарт.
Видео привлекло внимание одного из крупнейших футбольных пабликов Инстаграма, "4-3-3", администраторы аккаунта к описанию видео приложили отметки аккаунтов Неймара и Кавани, которые на почве реализации стандартных положений в этом сезоне ссорились неоднократно.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ