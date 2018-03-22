Рада дала согласие на арест Надежды Савченко

За разрешение привлечь Савченко к уголовной ответственности проголосовал 291 депутат (при 226 минимально необходимых голосах), за согласие парламента на ее задержание - 277, за арест - 268 депутатов соответственно, передает Newsru.com.

В момент голосования Савченко находилась в зале заседания. Затем она покинула помещение парламента и вышла на площадь, где собрались ее сторонники, противники и журналисты.

Прямую трансляцию происходящего возле Рады ведет телеканал "Прямой".

Ранее в ходе заседания Рады Генеральная прокуратура продемонстрировала 20-минутное видео, в котором собраны аудио- и видеодоказательства причастности Савченко к подготовке терактов. На кадрах зафиксированы переговоры Савченко относительно перевозки оружия с Донбасса и возможностей смены власти на Украине, передает украинское агентство УНИАН.