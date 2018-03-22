четверг, 22 марта 2018 г.
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Рада дала согласие на арест Надежды Савченко

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Надежда Савченко.

ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Верховная Рада Украины приняла решение о снятии неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко и дала согласие на ее арест. Тем самым было удовлетворено требование Генеральной прокуратуры (ГПУ), которая обвинила депутата в подготовке теракта и настаивала на привлечении ее к уголовной ответственности.

За разрешение привлечь Савченко к уголовной ответственности проголосовал 291 депутат (при 226 минимально необходимых голосах), за согласие парламента на ее задержание - 277, за арест - 268 депутатов соответственно, передает Newsru.com.

В момент голосования Савченко находилась в зале заседания. Затем она покинула помещение парламента и вышла на площадь, где собрались ее сторонники, противники и журналисты.

Прямую трансляцию происходящего возле Рады ведет телеканал "Прямой".

Ранее в ходе заседания Рады Генеральная прокуратура продемонстрировала 20-минутное видео, в котором собраны аудио- и видеодоказательства причастности Савченко к подготовке терактов. На кадрах зафиксированы переговоры Савченко относительно перевозки оружия с Донбасса и возможностей смены власти на Украине, передает украинское агентство УНИАН.

Отмечается, что видео смогли показать не сразу - при первой попытке демонстрации с трансляцией возникли проблемы. В ходе возникшей заминки Савченко крикнула "Ба-бах!". После этого в зале раздался смех, сообщал телеканал ТСН.

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