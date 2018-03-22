К 2020 году бесконтактные платежи можно будет совершать повсеместно

«В течение 30 лет развитие платежной среды как в мире, так и в Эстонии было впечатляющим. В 1992 году мы в Эстонии гордились тем, что банки начали осуществлять между собой электронные расчеты, через год в Эстонии начали выдавать первые банковские карты. Сегодня у нас есть возможность расплачиваться, лишь приложив карточку к терминалу, и уже в течение этого года все жители Эстонии должны получить возможность совершать аналогичные межбанковские операции», - сказал руководитель отдела платежных и расчетных систем Банка Эстонии Михкель Ныммела в пресс-сообщении.

Ныммела объяснил, что сейчас в Эстонии быстрые платежи предлагает своим клиентам только банк SEB, остальные банки занимаются внедрением системы: «Когда все банки выйдут на рынок с быстрыми платежами, от этого выиграют как частные лица, так и предприятия – деньги начнут двигаться между банками за считанные секунды. В данный момент в Эстонии заслуживает внимание быстрый рост использования бесконтактных платежей».

Бесконтактный платеж – это платеж, для осуществления которого не нужно вставлять карту в платежный терминал и набирать ПИН-код, достаточно провести картой рядом с нужным местом терминала. Бесконтактные платежи ускоряют оплату и сокращают время стояния в очередях. Для большей безопасности введена предельная сумма, до которой разрешено платить, не подтверждая платеж ПИН-кодом. В Эстонии такая предельная сумма для бесконтактного платежа установлена в пределах 25 евро. В то же время для защиты клиента и при осуществлении бесконтактного платежа клиента могут попросить ввести ПИН-код.

В Эстонии возможность бесконтактных платежей появилась в 2016 году, когда первые банки начали выдавать соответствующие карточки и обновлять платежные терминалы. К сентябрю 2017 года из всех выданных в Эстонии банковских карт, 17 процентов позволяли совершать бесконтактные платежи, а к концу 2017 года к этому были подготовлены 85 процентов всех терминалов в стране.