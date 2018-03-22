24 марта в 10:00 на Rus.Postimees начнется прямая трансляция TEDxLasnamäe, которую откроет президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.
TEDxLasnamäe — русскоязычная TEDx конференция в Эстонии. Ее цель состоит в том, чтобы предоставить площадку для местных и зарубежных русскоязычных деятелей, готовых делиться своими оригинальными идеями.
Предлагаем вашему вниманию программу конференции:
Первый блок:
10:00-12:00
В этом году конференцию TEDxLasnamäe откроет президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая расскажет о возможностях достичь успеха в современной Эстонии.
Доктор технических наук Юрий Болобаев расскажет о том, как он и его команда разработали новый и эффективный способ удалять из канализационной воды «микрозагрязнители».
Юлия Степанова — одна из основательниц НКО «Особый мир» — расскажет о том, почему помощь другим людям важна — и как это делать с наибольшей пользой для всех.
Второй блок
13:00-15:00
Александр Жарковский — лауреат эстонских и латышских научных премий, среди прочего он занимается нейрофармакологией. В своей речи он затронет тему распространения депрессии в современном обществе и расскажет, как мы можем с ней бороться.
Психолог Никита Григорьев — о счастье и смысле жизни с точки зрения нейробиологии и психологии.
Дизайнер Ксения Йоост расскажет о том, как можно рассматривать тенденции в политике, экономике и отношениях между странами через призму дизайна и моды.
Третий блок
16:00-18:00
Аким Архипов — создатель уникального проекта онлайн-верификации клиентов на базе популярного в наши дни блокчейна BASIS ID. На конференции он расскажет о черной и белой сторонах использования своих личных записей и информации.
Врач и руководитель клиники Александр Усков-Келл расскажет, чем локальный эстонский рынок отличается от глобального и на что следует обращать внимание работающим здесь предпринимателям.
Адвокат Маарья Пильд поднимет животрепещущую тему: «Роботы идут — готово ли общество?» Маарья расскажет о том, какие законы должны появиться сегодня, чтобы мы были готовы встретить будущее во всеоружии.
Станислав Попков — автор нашумевшего проекта Hyperloop Talsinki расскажет о транспорте будущего.
В перерывах между блоками пройдут две дискуссии: о воспитании детей и проблеме старения.
Психологи Роман Тимофеев Никита Григорьев обсудят тему воспитания детей. Наука и общество сделали огромный скачок, мы знаем намного больше о мозге и психологии, но умеем ли применять эти знания на практике? Модератор дискуссии - Илья Шнитко.
Проблема старения становится все более актуальной: должна ли меняться цель и функция пенсии в современном обществе? Существует ли альтернатива нынешней системе? На эти и другие вопросы попробуют ответить вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе и советник президента Эстонии по экономическим вопросам Хейдо Витсур. Модератор дискуссии - Катерина Данилова.
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