Психологи Роман Тимофеев Никита Григорьев обсудят тему воспитания детей. Наука и общество сделали огромный скачок, мы знаем намного больше о мозге и психологии, но умеем ли применять эти знания на практике? Модератор дискуссии - Илья Шнитко.

Проблема старения становится все более актуальной: должна ли меняться цель и функция пенсии в современном обществе? Существует ли альтернатива нынешней системе? На эти и другие вопросы попробуют ответить вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе и советник президента Эстонии по экономическим вопросам Хейдо Витсур. Модератор дискуссии - Катерина Данилова.