Совсем не обязательно покупать для дачного отдыха домик в деревне, пишет Kodu. Может быть, выгоднее приобрести небольшую и недорогую квартиру в городе у моря? Вот несколько выгодных предложений.
Между прочим, в таких городах, как Хаапсалу и Курессааре, можно обратить внимание и на предложения в многоквартирных домах: море, пляжи и променады все равно рядом. Такие квартиры проще ремонтировать. Правда, зимой придется платить за отопление! Но это издержки обладания недвижимостью.
Уютная квартирка с печным отоплением находится в деревянном доме, построенном в конце позапрошлого века и хорошо подходит маленькой семье. В Вильянди нет моря, но есть огромное озеро, и там очень приятно проводить отпуск!
Косметический ремонт в квартире сделан, но можно и переделать все на свой вкус. Дом очень хорошо расположен и находится поблизости от пляжа.
Двухэтажная квартира находится на мансардном этаже и требует ремонта, но обладает большим потенциалом. Плюс - замечательное расположение: и центр, и пляж на расстоянии короткой пешей прогулки.
Квартира находится в реновированном блочном доме советского времени. До центральной улицы всего сто метров, до моря - подальше, но тоже не очень далеко. Квартира готова к заселению, что немаловажно.
Квартирка площадью 25 м2 и с камином находится шестиквартирном доме готова принять новых жильцов. Замечательный пярнуский пляж совсем рядом.