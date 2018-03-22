Между прочим, в таких городах, как Хаапсалу и Курессааре, можно обратить внимание и на предложения в многоквартирных домах: море, пляжи и променады все равно рядом. Такие квартиры проще ремонтировать. Правда, зимой придется платить за отопление! Но это издержки обладания недвижимостью.

ФОТО: KV.EE

Уютная квартирка с печным отоплением находится в деревянном доме, построенном в конце позапрошлого века и хорошо подходит маленькой семье. В Вильянди нет моря, но есть огромное озеро, и там очень приятно проводить отпуск!

ФОТО: KV.EE

Косметический ремонт в квартире сделан, но можно и переделать все на свой вкус. Дом очень хорошо расположен и находится поблизости от пляжа.

ФОТО: KV.EE

Двухэтажная квартира находится на мансардном этаже и требует ремонта, но обладает большим потенциалом. Плюс - замечательное расположение: и центр, и пляж на расстоянии короткой пешей прогулки.

ФОТО: city24.ee

Квартира находится в реновированном блочном доме советского времени. До центральной улицы всего сто метров, до моря - подальше, но тоже не очень далеко. Квартира готова к заселению, что немаловажно.

ФОТО: city24.ee