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Вместо дачи: пять квартир в эстонских курортных городах Смотрите фото

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ФОТО: KV.EE

Совсем не обязательно покупать для дачного отдыха домик в деревне, пишет Kodu. Может быть, выгоднее приобрести небольшую и недорогую квартиру в городе у моря? Вот несколько выгодных предложений. 

Между прочим, в таких городах, как Хаапсалу и Курессааре, можно обратить внимание и на предложения в многоквартирных домах: море, пляжи и променады все равно рядом. Такие квартиры проще ремонтировать. Правда, зимой придется платить за отопление! Но это издержки обладания недвижимостью.

1. Квартира-студия в Вильянди, 26 000 евро

ФОТО: KV.EE

Уютная квартирка с печным отоплением находится в деревянном доме, построенном в конце позапрошлого века и хорошо подходит маленькой семье. В Вильянди нет моря, но есть огромное озеро, и там очень приятно проводить отпуск!

2. Трехкомнатная квартира в Нарва-Йыэсуу, 26 500 евро

ФОТО: KV.EE

Косметический ремонт в квартире сделан, но можно и переделать все на свой вкус. Дом очень хорошо расположен и находится поблизости от пляжа. 

3. Квартира в центре Курессааре, 29 000 евро

ФОТО: KV.EE

Двухэтажная квартира находится на мансардном этаже и требует ремонта, но обладает большим потенциалом. Плюс - замечательное расположение: и центр, и пляж на расстоянии короткой пешей прогулки. 

4. Квартира в блочном доме в Хаапсалу, 29 000 евро

ФОТО: city24.ee

Квартира находится в реновированном блочном доме советского времени. До центральной улицы всего сто метров, до моря - подальше, но тоже не очень далеко. Квартира готова к заселению, что немаловажно. 

5. Квартира недалеко от моря в Пярну, 30 000 евро

ФОТО: city24.ee

Квартирка площадью 25 м2 и с камином находится шестиквартирном доме готова принять новых жильцов. Замечательный пярнуский пляж совсем рядом. 

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