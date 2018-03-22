Новоиспеченные пользователи Samsung Galaxy S9+ пожаловались на проблемы с дисплеем

Как пишет Phone Arena со ссылкой на жалобы пользователей, суть проблемы заключается в том, что некоторые области экрана смартфона не реагируют на прикосновения, что заметно затрудняет работу с устройством. Например, пользователи не могут нормально набирать текст на виртуальной клавиатуре из-за "отсутствия" некоторых букв или просмотреть уведомления. В основном на наличие таких "мертвых зон" дисплея жалуются именно владельцы Galaxy S9+, но проблема также была зафиксирована и у некоторых Galaxy S9, пишет Newsru.com.

По всей видимости, эта неисправность носит аппаратный характер, хотя ранее флагманы Samsung не страдали от подобной проблемы. При этом Phone Arena напоминает, что этот случай является гарантийным, и владельцы бракованных устройств могут обменять смартфоны.