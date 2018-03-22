Картина дня: крупное мошенничество с недвижимостью, стрельба в Нарве и каток на таллиннской дороге

Крупное мошенничество с недвижимостью: лжемаклер выманила у жителей Эстонии сотни тысяч евро

21 марта Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуры принял решение о взятии под стражу 52-летней женщины, которую есть основание подозревать в мошенничестве. Читайте далее...

Фигурное катание или керлинг? Экстремальный каток на таллиннской дороге попал на видео

Внезапно выпавший снег в начале недели превратил этот таллиннский перекресток в настоящий каток. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машины заносит на повороте одну за другой. Не всем автомобилям удается удержаться на трассе: один сносит информационную табличку, еще несколько сталкиваются друг с другом. Все это происходит в течение считанных минут. Читайте далее...

Трамп ответил на критику за поздравления Путину

Президент США Дональд Трамп ответил на критику в свой адрес за то, что он поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Читайте далее...

В Нарве мужчина на парковке открыл стрельбу

Вчера в Нарве на парковке произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба Идаской префектуры. Читайте далее...

Март Лаар может во второй раз возглавить совет Банка Эстонии

Президент Керсти Кальюлайд заявила, что в случае поддержки со стороны политиков, она выдвинет кандидатуру Марта Лаара на второй срок в качестве председателя совета Банка Эстонии. Читайте далее...

Полиция опубликовала видео смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber

Полиция американского города Темпе, штат Аризона, обнародовала видеозапись ДТП, в результате которого беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину, переходившую дорогу. Читайте далее...

Китай придумал свой ответ в торговой войне с США

Китай готовит ответные меры в торговой войне с Соединенными Штатами, которые 22 марта планируют анонсировать новые пошлины на китайские товары в дополнение к тарифам на ввоз стали и алюминия. Читайте далее...

Директор школы оказалась под серьезным ударом

Местные общественные организации и родители направили в городскую управу заявление о выражении недоверия директору Меривяльяской школы Кайе Лаанмяэ, список обвинений в адрес которой занял целых шесть страниц. Читайте далее...

Бум миновал? Алкоралли в Латвию показывает первые признаки спада

20 процентов приобретенного в марте этого года в Эстонии алкоголя было куплено в Латвии, что на три процентных пункта меньше, чем в декабре 2017 года, выяснила социологическая фирма Kantar Emor в ходе очередного опроса общественного мнения. Читайте далее...

Производители водки протестуют: пик алкоралли в Латвии еще впереди

Производители алкоголя не согласны с выводами исследования фирмы Kantor Emor о том, что бум алкоралли в Латвию завершен. По их оценке, бум лишь только набирает обороты. Читайте далее...

К 2020 году бесконтактные платежи можно будет совершать повсеместно