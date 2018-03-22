Из-за любви к BMW пенсионер попал в ловушку автоторговцев

Продавец обещал, что доставит машину в Ригу, на улицу Лачплеша, где находится лизинговая компания. Пенсионер сможет оформить все документы и сразу же сесть за руль.

Язеп не успел и глазом моргнуть, как с формальностями было покончено и он стал владельцем восемнадцатилетнего BMW за 2100 евро. Правда, со всеми процентами по лизингу стоимость машины получалась намного дороже - 3500 евро. К тому же пенсионеру надо было заплатить еще 86 евро за оформление документов и еще 200 евро за что-то, но Язеп так и не понял за что.

Только после подписания лизинговых договоров, продавец показал пенсионеру машину. Он сказал, что машина в прекрасном состоянии и первый техосмотр можно будет пройти без проблем.

В тот же день Язеп отправился на техосмотр, и выяснилось, что у машины много проблем. Дверь не закрывается, кондиционер не работает, радио тоже - это лишь небольшая часть дефектов купленного автомобиля.

В лизинговой компании от комментариев воздерживаются: «Какое у нас может быть мнение? Нам привели клиента, он подписал документы и все».

Журналисты Bez Tabu связались с продавцом машины. «К пенсионеру отнеслись с уважением, а как он себя ведет? С машиной в техническом плане все в порядке», - заявил продавец.