Производители водки протестуют: пик алкоралли в Латвии еще впереди

По оценке союза, объем приграничной торговли в январе и феврале составил почти 393 000 литров, что по сравнению с тем же периодом прошлого года почти на 25 процентов больше, сказала исполнительный директор Союза производителей и поставщиков алкоголя Эстонии Трийн Кутберг. Правда, она уточнила, что если сравнить объемы с декабрем прошлого года, на который пришелся пиковый момент приграничной торговли, то можно говорить о замедлении роста: «Но это все равно означает, что за границей покупают на четверть крепкого алкоголя больше, чем год назад».

Более того, по оценке Кутберг, у водочного ралли в этом году еще есть пространство для роста на четверть. Это означает, что к концу года в приграничных магазинах Латвии будет продано 3,5 миллиона литров крепкого алкоголя: «Это количество в эстонских налоговых ставках означает 43,3 миллиона евро дохода от акцизов и налога с оборота. Таким образом, налоговый ущерб вместе с латвийской приграничной торговлей в наступившем году растет, а приграничная торговля еще не достигла предела своей мощности».

Кутберг пришла к выводу, что глядя на представленные производителями данные, кажется маловероятным, что приграничная торговля уже начала снижаться или начнет это делать в ближайшее время. По ее словам, сама по себе приграничная торговля не исчезнет, и для ее снижения государству стоит предпринять взвешенные шаги, учитывающие отдаленные перспективы.

«Первый из них - отмена повышения акциза в будущем году, - правительство уже начало обсуждать. Теперь нужно пропорционально вернуть назад акцизы на крепкий алкоголь и пиво, и составить многолетний план того, как загнать джина приграничной торговли обратно в бутылку», - сказала Кутберг.